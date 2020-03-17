27 Сентября 2020
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Политика За рубежом
(2004) |

Объявлено о закрытии границ Шенгенской зоны

Границы Евросоюза и Шенгенской зоны будут закрыты на 30 дней из-за распространения коронавируса.

Как передает корреспондент Накануне.RU, акое заявление сделал президент Франции Эммануэль Макрон. По его словам, ограничения начнут действовать с 12 часов 17 марта. "Поездки между неевропейскими странами и Европейским союзом приостанавливаются на этот срок", - заявил глава государства, выступая в телеобращении к народу.

Напомним, Россия ограничит въезд иностранцев на свою территорию.

Это произойдет с 18 марта. Ограничение будет действовать по 1 мая 2020 года, говорится в сообщении на сайте кабмина.

Ограничение на въезд не будет применяться в отношении дипломатов, водителей грузовиков, перевозящих товары, а также на проживающих в России лиц.

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Объявлено о закрытии границ Шенгенской зоны

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Теги: Шенген, Франция, Европа



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