27 Сентября 2020
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Политика В России
Коллаж, коронавирус (2020) | Фото: Накануне.RU

Россия решила закрыть границы для иностранцев

Россия ограничит въезд иностранцев на свою территорию.

Это произойдет с 18 марта. Ограничение будет действовать по 1 мая 2020 года, говорится в сообщении на сайте кабмина.

Ограничение на въезд не будет применяться в отношении дипломатов, водителей грузовиков, перевозящих товары, а также на проживающих в России граждан.

Напомним, ранее в Роспотребнадзоре Накануне.RU сообщили, что за последние сутки в России зарегистрировано 30 случаев коронавируса у россиян. 20 случаев – в Москве, по три - в Санкт-Петербурге и Самарской области, по одному - в Московской, Кировской областях, Пермском крае и Коми. Всего в России зарегистрированы 93 случая коронавируса, из них 90 - у россиян, два – у граждан КНР, один – у гражданина Италии.

Тем временем, продолжится эвакуация россиян из стран, которые еще не запретили выезд со своей территории.

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Россия решила закрыть границы для иностранцев

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Теги: иностранцы, коронавирус



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