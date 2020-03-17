Россия решила закрыть границы для иностранцев

Россия ограничит въезд иностранцев на свою территорию.

Это произойдет с 18 марта. Ограничение будет действовать по 1 мая 2020 года, говорится в сообщении на сайте кабмина.

Ограничение на въезд не будет применяться в отношении дипломатов, водителей грузовиков, перевозящих товары, а также на проживающих в России граждан.

Напомним, ранее в Роспотребнадзоре Накануне.RU сообщили, что за последние сутки в России зарегистрировано 30 случаев коронавируса у россиян. 20 случаев – в Москве, по три - в Санкт-Петербурге и Самарской области, по одному - в Московской, Кировской областях, Пермском крае и Коми. Всего в России зарегистрированы 93 случая коронавируса, из них 90 - у россиян, два – у граждан КНР, один – у гражданина Италии.

Тем временем, продолжится эвакуация россиян из стран, которые еще не запретили выезд со своей территории.