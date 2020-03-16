27 Сентября 2020
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Происшествия Курганская область
жкх водоканал вода кран (2007) | Фото: Накануне.ru

Коммунальную аварию в Заозёрном микрорайоне Кургана устранят к утру

В олном из микрорайонов произошла коммунальная авария. Десятки жителей остались без воды, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Авария произошла на насосной станции в Заозёрном микрорайоне, сообщили Накануне.RU в "Водном союзе" . Вышла из строя одна из задвижек, ограничив поступление питьевой воды в резервуары станции. Прекращена подача воды в Заозёрный, частично — в Рябково (левая сторона), на "Курганстальмост" и в посёлок СМП.

"Чтобы люди не остались без воды утром и днём следующего дня, принято решение вывести бригаду для устранения аварии в ночь с 16-го на 17 марта. Водоснабжение восстановят к 7.00 17 марта", - сказал главный инженер "Водного Союза" Владимир Шаляпин.

Напомним, ранее стало известно, что сети находятся в крайне изношенном состоянии. В "Водном союзе" заявляли, что компания оказалась в очень сложной финансовой ситуации, и при возникновении аварий на изношенных сетях коммунальщики не смогут устранить их.

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Коммунальную аварию в Заозёрном микрорайоне Кургана устранят к утру

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Теги: Водный союз, Заозёрный, вода, авария



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