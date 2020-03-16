Врачи рассказали о состоянии пермячки, у которой сегодня подтвердился коронавирус

Пермская туристка, у которой сегодня подтвердился коронавирус, вместе с супругом была госпитализирована в специальную боксированную палату инфекционной больницы. У мужа пострадавшей также были взяты анализы, результат – отрицательный. По словам министра здравоохранения Пермского края Оксаны Мелеховой, их госпитализировали вдвоём, потому что супруг пациентки контактировал с ней, сообщили Накануне.RU в правительстве края..

Напомним, 13 марта Роспотребнадзором подтвердил первый случай заболевания пермяка коронавирусом. 10 марта заболевший мужчина вернулся из Франции. После этого под наблюдение Роспотребнадзора и краевого Минздрава были взяты все пассажиры данного авиарейса. Сидевшие рядом пассажиры были помещены в изоляцию на дому, у них были забраны пробы на коронавирус.

"Подозрение на заболевание у женщины, до этого три месяца жившей в Швейцарии, было выявлено при наблюдении. Она и её супруг были под нашим контролем с самого начала. Состояние пациентки удовлетворительное. Жалоб на здоровье у других пассажиров нет", - сообщила Оксана Мелехова.