В Екатеринбурге благоустроят монастырское кладбище, найденное в Зелёной роще

В столице Урала реконструируют монастырское кладбище, найденное на территории Зелёной рощи. Об этом стало известно по итогам совещания по благоустройству парка, которое прошло в мэрии, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Как сообщало Накануне.RU, в прошлом году в ходе работ по благоустройству археологи нашли в Зеленой роще некий насыпной слой. Реконструкция была немедленно приостановлена, позже оказалось, что это монастырское кладбище XIX - начала XX веков.

Активисты движения "Парки и скверы" в своей группе "Вконтакте" заявили, что по итогам совещания выяснилось: парк будет полностью закрыт до октября, а проект благоустройства рощи "имеет фундаментальный изъян".

"По-хорошему, нужно сначала выявить потребности людей и под них подстроить проект. В нашем случае проект спускается сверху и уже посетители парка будут под него подстраиваться. Ломая шапку и кланяясь. С самого начала выяснилось, чего стоит слово чиновника: 11 марта замглавы администрации Алексей Бубнов заявлял, что часть территории рощи, где выявили монастырское кладбище, благоустраивать не будут. На совещании выяснилось: будут. Для этого немного переделали проект. Основное требование от Госохраны памятников - проведение земляных работ глубиной не более 100 см", - отметили члены сообщества.

Совещание прокомментировал урбанист Владимир Злоказов.

"Администрация города в лице замглавы Алексея Бубнова и начальника комитета благоустройства Тамары Благодатковой закрепила свою позицию: к мнению горожан прислушиваться не нужно, а нужно их посылать по известному адресу. Ничего в проекте по предложениям горожан менять они не собираются. При этом они внесли изменения в связи с выявленными в ходе археологических изысканий следами старинного кладбища. То есть, в принципе, проект можно менять, но менять его, потому что он неудачный и не нравится горожанам, они не будут", - написал в своём Facebook Злоказов.