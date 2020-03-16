Зеленский призвал ввести предельно жесткие меры на Украине в связи с коронавирусом

Украинский президент Владимир Зеленский обратился к жителям страны из-за коронавируса и заявил, что предложит правительству принять ряд жестких мер.

Он призвал по всей стране закрыть все заведения сферы услуг, запретить любое пассажирское сообщение между городами внутри Украины, а в городах разрешить перевозить только до 10 человек в маршрутных такси и до 20 человек в троллейбусах, автобусах и трамваях. Метрополитены нужно закрыть. Собираться в группы не более 10 человек. Религиозные службы следует запретить. Людям с маленькими пенсиями ввести доплату по 1000 гривен. Экспорт продуктов питания запретить. В Черновицкой и Житомирской следует ввести режим чрезвычайной ситуации.

Интересно, что работу Верховной рады прекращать нельзя, подчеркнул он. В условиях глобального кризиса важно принять ряд законов, в том числе о распродаже земли.

Зеленский предложил срочно попросить денег у МВФ на борьбу с коронавирусом. При этом известно, что МВФ ставит одним из условием для новых кредитов начало такой распродажи. Поэтому для Зеленского появился очень удобный повод протолкнуть "земельный закон" под разговоры о неотложных мерах. Он даже решил срочно собрать фракцию "Слуга народа", чтобы убедить ее принять этот закон, который отвергает около 70% украинцев.

Как сообщало Накануне.RU, города страны фактически переходят на осадное положение. С 12 марта на Украине действует карантин, а с 17 марта приостановлено пассажирское сообщение со всеми странами и запрещен въезд иностранцам.