27 Сентября 2020
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Владимир Зеленский в сериале &quot;Слуга народа&quot; (2019) | Фото: okko.tv

Зеленский призвал ввести предельно жесткие меры на Украине в связи с коронавирусом

Украинский президент Владимир Зеленский обратился к жителям страны из-за коронавируса и заявил, что предложит правительству принять ряд жестких мер.
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Он призвал по всей стране закрыть все заведения сферы услуг, запретить любое пассажирское сообщение между городами внутри Украины, а в городах разрешить перевозить только до 10 человек в маршрутных такси и до 20 человек в троллейбусах, автобусах и трамваях. Метрополитены нужно закрыть. Собираться в группы не более 10 человек. Религиозные службы следует запретить. Людям с маленькими пенсиями ввести доплату по 1000 гривен. Экспорт продуктов питания запретить. В Черновицкой и Житомирской следует ввести режим чрезвычайной ситуации.

Интересно, что работу Верховной рады прекращать нельзя, подчеркнул он. В условиях глобального кризиса важно принять ряд законов, в том числе о распродаже земли.

Зеленский предложил срочно попросить денег у МВФ на борьбу с коронавирусом. При этом известно, что МВФ ставит одним из условием для новых кредитов начало такой распродажи. Поэтому для Зеленского появился очень удобный повод протолкнуть "земельный закон" под разговоры о неотложных мерах. Он даже решил срочно собрать фракцию "Слуга народа", чтобы убедить ее принять этот закон, который отвергает около 70% украинцев.

Как сообщало Накануне.RU, города страны фактически переходят на осадное положение. С 12 марта на Украине действует карантин, а с 17 марта приостановлено пассажирское сообщение со всеми странами и запрещен въезд иностранцам.

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Зеленский призвал ввести предельно жесткие меры на Украине в связи с коронавирусом

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Теги: украина, коронавирус, карантин, Владимир Зеленский



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