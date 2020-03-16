В "заминированном" самолёте, летевшем из Москвы в Пермь, бомбы не нашли
"Заминированный" самолёт, летевший из Москвы в Пермь, благополучно приземлился в пункте назначения. Никаких взрывных устройств на нём не было, сообщили Накануне.RU в краевом министерстве территориальной безопасности.
Напомним, ранее на электронную почту аэропорта Шереметьево поступило анонимное сообщение о "минировании" рейсов Москва – Пермь, Москва – Тюмень, Москва – Уфа. Все самолеты находятся в воздухе. Они, не меняя маршруты, следуют в пункты назначения