27 Сентября 2020
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Политика Москва
(2003) | Фото

"Ъ": власти рассматривают возможность закрытия границ России

Руководство России рассматривают возможность полного закрытия границ страны. Соответствующее решение может быть официально принято уже 18 марта. Дата вступления его в силу неизвестна, сообщает "Коммерсант".

Продолжится эвакуация россиян из стран, которые еще не запретили выезд со своей территории. Закрытие границ не коснётся официальных делегаций и грузопотока.

Напомним, ранее в Роспотребнадзоре Накануне.RU сообщили, что за последние сутки в России зарегистрировано 30 случаев коронавируса у россиян. 20 случаев – в Москве, по три - в Санкт-Петербурге и Самарской области, по одному - в Московской, Кировской областях, Пермском крае и Коми. Всего в России зарегистрированы 93 случая коронавируса, из них 90 - у россиян, два – у граждан КНР, один – у гражданина Италии

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"Ъ": власти рассматривают возможность закрытия границ России

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Теги: коронавирус, пандемия, закрытие границ



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Развитие сюжета:

Ранее 17.03.2020 00:01 Мск Россия решила закрыть границы для иностранцев

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