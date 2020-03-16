"Ъ": власти рассматривают возможность закрытия границ России

Руководство России рассматривают возможность полного закрытия границ страны. Соответствующее решение может быть официально принято уже 18 марта. Дата вступления его в силу неизвестна, сообщает "Коммерсант".

Продолжится эвакуация россиян из стран, которые еще не запретили выезд со своей территории. Закрытие границ не коснётся официальных делегаций и грузопотока.

Напомним, ранее в Роспотребнадзоре Накануне.RU сообщили, что за последние сутки в России зарегистрировано 30 случаев коронавируса у россиян. 20 случаев – в Москве, по три - в Санкт-Петербурге и Самарской области, по одному - в Московской, Кировской областях, Пермском крае и Коми. Всего в России зарегистрированы 93 случая коронавируса, из них 90 - у россиян, два – у граждан КНР, один – у гражданина Италии