Путин наградил Аркадия Ротенберга званием "Герой труда" за строительство Крымского моста

Президент Владимир Путин наградил бизнесмена Аркадия Ротенберга званием "Герой труда", предаёт корреспондент Накануне.RU.

Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации. Звание присвоено "за особые трудовые заслуги в строительстве Крымского моста".

Напомним, ранее управление федеральных автомобильных дорог "Тамань" объявило конкурс на проектирование и строительство первого участка скоростной автомагистрали от Краснодара до Крымского моста. Длинна дороги - 68 км. На ее строительство будет выделено 59 млрд руб.