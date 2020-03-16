Активисты напомнили россиянам, как Турция спонсирует террористов на их же деньги

В воскресенье, 15 марта, возобновились совместные патрули российских и турецких военных в сирийской провинции Идлиб. Это можно было бы расценить как признак потепления отношений между странами, но в тот же день пропагандист союзной Анкаре террористической группировки «Хайат Тахрир Аш-Шам» (Запрещена в России) Тахир Абу Умар пообещал награду боевикам за головы российских военкоров, работающих в Сирии.

Неразборчивость в еде приводит к спонсированию террористов

Изначально речь шла о 25 тысячах долларов за убийство одного журналиста. Однако российские военкоры даже несколько оскорбились расценками. Так, Олег Блохин иронично заметил, что террористам пришлось продать половину Идлиба, чтобы наскрести сумму.Евгений Поддубный также посетовал, что боевики могли бы и подороже оценить его работу. В ответ оскорблённые лидеры «Хайат Тахрир Аш-Шам» опубликовали новые расценки – 50 тысяч долларов за убийство и 100 тысяч долларов за взятие в плен.

После таких заявлений мало у кого остались сомнения, что «умеренная оппозиция» Идлиба – это обычные террористы. Однако Турция продолжает защищать и спонсировать своих подопечных, которые беззастенчиво назначают награды за убийство журналистов.

На фоне этих событий показательным является «продуктовый» флэшмоб. Жители сразу нескольких российских городов рассказали в соцсетях, что в магазинах на турецкой продукции появились необычные стикеры с призывами не спонсировать террористов.

Судя по тому, что наклейки на турецких овощах и фруктах покупатели находят в различных магазинах, это не является акцией какой-то одной торговой сети. Скорее всего, стикеры стали народным ответом на насаждение русофобии в Турции местными СМИ. Антироссийская истерия в турецкой прессе началась в конце февраля, когда в Идлибе погибло более 30 турецких солдат. Военные находились на позициях идлибских террористов и готовили совместное наступление, когда по ним был нанесён ракетно-бомбовый удар.

И хотя атаку произвели ВВС Сирии, Анкара поспешила обвинить в произошедшем ВКС России. Позже турецкие власти официально признали, что удар был нанесён сирийцами, но внутренняя информационная повестка от этого не изменилась – провластная пресса и блогеры продолжили обвинять Россию в произошедшем и призывать к ответным агрессивным мерам.

Деньги – лучший аргумент в споре с Турцией

Как верно заметил один из пользователей соцсетей, обративший внимание на появление наклеек, подобное раньше уже происходило.

Осенью 2015 года, когда Москва по просьбе Дамаска о помощи начала контртеррористическую операцию в Сирии, турецкие СМИ начали кампанию по дискредитации российских военных. В стране насаждалась русофобия и милитаризм.

Результатом стала трагедия 24 ноября 2015 года, когда истребитель F-16 ВВС Турции сбил российский штурмовик Су-24, пилот которого успел катапультироваться, но был убит огнём с земли со стороны протурецких боевиков. Как позже выяснилось, турецкий пилот действовал самостоятельно и приказов на атаку от командования не получал.

На произошедшее россияне ответили массовым бойкотом турецких товаров, соцсети заполонили хэштеги #НеЕдувТурцию. Продавцы попытались пойти на хитрость и подменить на ценниках указание страны производителя. Именно тогда активисты впервые начали помечать наклейками турецкую продукцию. Российские власти пошли на встречу населению и ввели эмбарго на ряд турецких овощей и фруктов.

Мера оказалась действенной, весной 2017 года Анкара частично пересмотрела свою позицию по Сирии. Но, судя по тому, что история повторяется, турецкая память оказалась коротка. А вот в россияне хорошо запомнили, что лучше всего на Турцию действует экономика – как только поток денег из России иссякнет, так и у террористов «Хайат Тахрир Аш-Шам» не останется средств для назначения наград за жизни российских военкоров.