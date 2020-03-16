В Прикамье зарегистрирован второй случай коронавируса

В Пермском крае подтверждён второй случай коронавируса. Всего за сутки зарегистрировано 30 новых случаев, сообщили Накануне.RU в Роспотребнадзоре.

"За последние сутки в России зарегистрировано 30 случаев коронавируса у россиян. 20 случаев – в Москве, по три - в Санкт-Петербурге и Самарской области, по одному - в Московской, Кировской областях, Пермском крае и Коми. Всего в России зарегистрированы 93 случая коронавируса, из них 90 - у россиян, два – у граждан КНР, один – у гражданина Италии. Выписаны по выздоровлению двое китайцев, один россиянин и один итальянец", - уточнили в Роспотребнадзора.

Второй заразившийся житель Перми – женщина. Она вернулась в столицу края 11 марта на одном самолете с первым заражённым – мужчиной, посещавшим Францию, сообщает "Ъ-Прикамье". Сама она летела в Пермь из Швейцарии, где жила до этого несколько месяцев.Медики склонны считать, что она заразилась в этой стране, а не в самолете.