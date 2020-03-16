27 Сентября 2020
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Спорт Воронежская область
ДИВС, соревнования по армейскому рукопашному бою (2010) | Фото: Накануне.RU

Первый фестиваль спортивных единоборств в Воронеже прошел при поддержке городских парламентариев

Накануне в Воронеже прошел первый фестиваль спортивных единоборств,передает корреспондент Накануне.RU. Фестиваль приурочеен к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Воронежской городсокй думы, городской парламент поддержал организаторов фестиваля - Воронежское отделение Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство». В программе были показательные выступления представителей разных стилей борьбы - айкидо, ушу, греко-римская борьба, тхэквондо, рукопашный бой. Участниками мероприятия стали и новички спортивных секций и школ, и уже заслуженные спортсмены в ранге кандидатов и мастеров спорта.Причем, юные атлеты даже провели разминку на одном ковре с профессиональными и полупрофессиональными борцами.

Депутат Воронежской городской думы, член постоянной комиссии по физической культуре, делам молодежи и спорту Алексей Золотарев, приветствуя спортсменов, сказал: "Мы присутствуем на разных спортивных мероприятиях города. Для нас, что хоккей, что волейбол, что греко-римская борьба – все одинаково важно в контексте привлечения внимания молодого поколения к теме здорового образа жизни".

алексей золотарев, воронежская городская дума(2020)|Фото:пресс-служба Воронежской городской думы

Парламентарий вручил почетные грамоты городской думы руководителю ВОО ВООВ «Боевое братство» Андрею Рябых, мастеру спорта по греко-римской борьбе, зампредседателя «Боевого братства» Владиславу Бубенцову и руководителю объединения «Спортивная борьба» Сергею Елецкому. Более того, каждый из них получил премию – «на поддержание спортивной формы».

Алексей Золотарев отметил, что тренеры и состоявшиеся спортсмены являются примером для подрастающего поколения спортсменов.

Сергей Елецкий подчеркнул значимость таких фестивалей и для подрастающего поколения и для опытных атлетов: "Это обмен опытом между молодежью и опытными спортсменами, популяризация разных видов единоборств".Участники мероприятия выразили общее пожелание, чтобы новый формат проведения мероприятий прижился, а фестиваль спортивных единоборств превратился в ежегодный турнир.

"В Воронеже ремонтируются спортивные площадки на дворовых территориях и открываются новые, регулярно закупается спортивное оборудование и инвентарь. Городская дума выделяет финансирование на проведение спортивных чемпионатов и фестивалей. Я убежден, что мы должны делать все, чтобы у детей и подростков были все условия для занятий спортом. А такие массовые мероприятия точно должны стать элементом популяризации здорового образа жизни", –резюмировал Алексей Золотарев.

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Первый фестиваль спортивных единоборств в Воронеже прошел при поддержке городских парламентариев

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Теги: алексей золотарев, воронежская городская дума, фестиваль спортивных единоборств



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