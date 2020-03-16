КС принял решение по поправкам не полным составом

Решение Конституционного суда России, одобряющее поправки в Конституцию, подписали только 14 из 19 членов КС. В решении КС ничего не говорится о том, где подписи остальных. На это указывает политолог Максим Жаров.

Он также отмечает, что особые мнения членов КС обычно публикуются на сайте Конституционного суда. Но по данному вопросу их на сайте нет.

Напомним, недавно судья КС Арановский заявлял, что РФ не является правопреемницей СССР. Однако в тексте поправок Конституции слова о государственной преемственности появились .

Согласно же информации на сайте КС, в настоящее время в нем работает 15 судей, в том числе Арановский.