Рождаемость в 2020 году продолжила падение

В январе 2020 года в России родилось 118,8 тыс. детей. Это почти на 6% меньше, чем годом ранее и минимум после 2006 года, свидетельствуют данные Росстата.

Сильнее всего рождаемость сократилась в Уральском и Сибирском федеральных округах - почти на 8%. В том числе в Томской области - на 29%, Магаданской - на 22%. Число родившихся увеличилось только в 16 субъектах РФ.

Смертность снизилась на 5% и составила 164 тыс. Здесь тоже наибольшее снижение зафиксировано на Урале и в Сибири - в ряде регионов до 20%.

Естественный прирост стал отрицательным и составил 45 тыс., что, однако, на 1 тыс. меньше, чем в 2019 году.

Таким образом, тенденция дальнейшего снижения рождаемости и роста ожидаемой продолжительности жизни в первом месяце года продолжилась. Это означает ускоренное старение населения России и его убыль. Об изменении темпов этой убыли можно будет судить по прошествии нескольких месяцев.

Положительный естественный прирост отмечен лишь в 16 субъектах, три из которых - это "большая Тюменская область".

Выделяется резкое изменение количества браков и разводов. Так, браков было на 26% больше - 41 тыс., но разводов - на 48% - 54 тыс. В результате число разводов на 31% превысило число браков. Год назад превышение было всего 12%, а до этого в течение многих лет браков даже в январе было больше, чем разводов.

В целом данные за январь свидетельствуют о дальнейшем серьезном ухудшении демографической динамики в стране. Как прогнозировало Накануне.RU, естественная убыль населения в 2020 году может вырасти уже до 400 тыс. против 316 тыс. в 2019 году. Главная причина - крайне низкая рождаемость (1,5 ребенка на женщину).