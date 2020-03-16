Конституционный суд утвердил обнуление сроков Путина и другие поправки

Конституционный суд России признал предлагаемые поправки в Конституцию соответствующими основному закону страны. В том числе по обнулению сроков Путина, тогда как раньше, в 1998 году, решение по аналогичному вопросу для Ельцина было отрицательным.

Конституционный суд России начал экстренное заседание для проверки поправок в Конституцию в воскресенье, 15 марта.

Заседание проходило в закрытом режиме: в деле нет сторон-участниц, которым нужно обеспечить гласность и состязательность.

КС уже работал в похожем режиме, когда рассматривал в 2014 году запрос президента о проверке конституционности договора о присоединении Крыма.

Напомним, 14 марта Владимир Путин подписал закон о поправках в Конституцию РФ.

Изменения посвящены новым требованиям, выдвигаемым к президенту, членам Правительства и государственным чиновникам разного уровня. Также они закрепляют социальные гарантии государства перед его гражданами, запрещают отчуждение федеральных территорий, устанавливают статус русского языка и предусматривают упоминание Бога.