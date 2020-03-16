В Челябинске депутаты и экоактивисты вышли на пикет против ареста Алеси Субботиной

В Челябинске прошел согласованный пикет против ареста депутата Калининского райсовета, экоактивиста Алеси Субботиной. В протестной акции приняли участие порядка 40 человек, передает корреспондент Накануне.RU.

Участники выступают за изменение меры пресечения для Субботиной. Организован сбор подписей под обращением в прокуратуру и Следственный комитет. Пикет проходил в избирательном округе депутата.

Как рассказала организатор пикета Мария Берсенева, цель акции - выступить против меры пресечения в виде ареста. "Сейчас многие воспринимают это как давление на Алесю Субботину в период следствия, может быть, для дачи каких-то показаний или ещё что-то. Можно приравнивать данное заключение под стражу, как пытки", - подчеркнула она.

Поддержать Алесю Субботину пришли ее коллеги – депутат ЗСО Ольга Мухометьярова и депутат Калининского райсовета Николай Ольховский.

"Я пришел, потому что против такой жёсткой меры пресечения. Она совершенно не обоснована и выглядит, как откровенное давление. Это не защита общества, ведь Субботина ни от кого не пряталась. Все время, что шло следствие, она во всех следственных мероприятиях участвовала, занималась общественной деятельностью и никакой угрозы такой, чтобы помещать ее в СИЗО, не представляет. Но при этом её очень быстро помещают в СИЗО и меня эта ситуация, естественно, беспокоит. Если в какой-то момент кто-то захочет надавить на меня, как депутата, и следователь пойдет у него на поводу и потребует поместить меня в СИЗО, то я вижу, что в суде и в рамках правового поля меня никто не защитит, и единственный способ защиты в таких условиях остаётся только выходить на улицу и вместе стоять, держаться друг за друга, надеясь, что суды перестанут карать слабых, а защищать тех, кто 20 млн украл, носил погоны генерала МВД и ушел под домашний арест. Я не согласен с этой ситуацией. Это меня беспокоит, поэтому я здесь сегодня", - отметил Ольховский.

Алеся Субботина активно занималась общественной деятельностью. Была одним из инициаторов экологической вахты "Не молчи", в последнее время выступала против вырубки городского бора и принимала участие в совещании главы Челябинска Натальи Котовой с экоактивистами по данному вопросу. Сегодня поддержать ее пришли общественники – Олег Магазов, Василий Московец и другие.

Московец напомнил, что сам является подсудимым, но ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. "Какие основания были здесь? В законе очень четко сказано, что, если невозможно избрать более мягкую меру, принимается решение о заключении под стражу, и в решении суда должны быть указаны конкретные фактические обстоятельства, послужившие основанием для заключения под стражу. Мне бы хотелось, чтобы правоохранители и суд очень четко объяснили людям, может быть, мы чего-то не знаем, может быть, за образом красивой девушки скрывается какой-то ужасный монстр и кроме, как под стражу, нельзя назначить другую меру? Но люди ее [Субботину] избрали, за нее проголосовали около 800 человек, это не просто так. Поэтому должны объяснить и сказать, что произошло, почему она может встречаться с главой города и почему она не может быть под подпиской о невыезде", - заявил Московец.

По словам участников, в ближайшее время будет рассматриваться апелляция на арест Субботиной, и они надеются, что правоохранительные органы и суд увидят, что люди поддерживают депутата.

Напомним, 11 марта Калининский районный суд Челябинска заключил под стражу до 10 мая Субботину. Депутата обвиняют в мошенничестве с жильем. Следствие считает, что несколько лет назад, в бытность работы Субботиной риэлтором, она незаконно завладела квартирой и долей в еще одной квартире - общий ущерб составил 2,5 млн руб.