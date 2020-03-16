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Происшествия Тюменская область Приволжский ФО Пермский край
(2004) | Фото: Накануне.ru

Неизвестные "заминировали" самолёты, летящие из Москвы в Пермь, Уфу и Тюмень

Неизвестные "заминировали" лайнеры, вылетевшие из Москвы в Пермь, Уфу и Тюмень, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
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"На электронную почту аэропорта Шереметьево поступило анонимное сообщение о "минировании" рейсов Москва – Пермь, Москва – Тюмень, Москва – Уфа. Все самолеты находятся в воздухе. Они, не меняя маршруты, следуют в пункты назначения", - уточнил источник.

Напомним, на прошлой неделе неизвестные "заминировали" самолет "Уральских авиалиний", выполнявший рейс Санкт Петербург – Екатеринбург – Хабаровск. Лайнер проверили в екатеринбургском "Кольцово". После того, как стало ясно, сообщение было ложным, борт продолжил полёт на Дальний Восток.

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Неизвестные "заминировали" самолёты, летящие из Москвы в Пермь, Уфу и Тюмень

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Теги: самолёт, минирование, Москва, Пермь, Уфа, Тюмень



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Ранее 16.03.2020 19:54 Мск В "заминированном" самолёте, летевшем из Москвы в Пермь, бомбы не нашли

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