В "Уральских авиалиниях" опровергли увольнение Героя России Дамира Юсупова из компании

Командир героического экипажа "Уральских авиалиний" Дамир Юсупов не собирается покидать авиакомпанию.

Сегодня в Telegram-каналах появилась информация, что Юсупов, который в августе прошлого года совершил успешную аварийную посадку в кукурузное поле под Жуковским и спас жизни сотен человек, якобы увольняется из "Уральских авиалиний".

"Дамира Касимовича пригласили в авиаотряд "Россия" с перспективой стать личным пилотом Путина. Президенту летчик приглянулся, когда Путин вручал Юсупову звезду Героя России. Проверку ФСО и ФСБ Дамир прошел успешно", - утверждал канал "Контора пишет".

Однако в самой авиакомпании это опровергли.

"Это не соответствует действительности. Дамир работает у нас и не собирается увольняться", - сообщила Накануне.RU пресс-секретарь "Уральских авиалиний" Вера Гасникова.

Ранее стало известно, что Юсупов, аварийно посадивший самолет в кукурузном поле, перестал представляться пассажирам. По его словам, те слишком бурно реагировали, узнавая его имя.