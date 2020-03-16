27 Сентября 2020
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Политика В России
Владимир Путин (2020) | Фото: Госдума РФ

Путин может обратиться к нации с инициативой переноса голосования по поправкам в Конституцию из-за коронавируса

Президент России в ближайшее время якобы может выступить с официальным обращением к российскому народу, в котором сообщит о возможном переносе даты голосования по поправкам в Конституцию, об этом пишет "Медуза".

Есть версия, что 22 апреля голосование не состоится, а новой датой назначат День России 12 июня. Возможный перенос референдума связан с непростой ситуацией с заболеваемостью новым типом коронавируса в мире.

Ранее к гражданам своих стран в связи с ситуацией по коронавирусу в мире обратились президент США Дональд Трамп и президент Франции Эммануэль Макрон.

Некоторые эксперты и политологи также не исключают, что референдум могут перенести и на 13 сентября - Единый день голосования.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков информацию о переносе даты референдума не подтвердил, отметив, что администрация Путина пока никаких альтернативных дат голосования не рассматривает.

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Путин может обратиться к нации с инициативой переноса голосования по поправкам в Конституцию из-за коронавируса

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Теги: Владимир Путин, референдум, голосование, коронавирус



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