В Тюмени аграрный университет перешел на дистанционное обучение

Государственный аграрный университет Северного Зауралья переходит на дистанционное обучение с 16 по 29 марта сообщили Накануне.RU в оперативном штабе региона по коронавирусу.

"Все запланированные на март мероприятия по внеучебной и научной деятельности переносятся на более поздний период", - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня стало известно, что в интернет из-за коронавируса "уходят" Тюменский индустриальный университет (ТИУ). Кроме того, подобное ограничение ввел Тюменский госуниверситет. Он перешел на онлайн-обучение с сегодняшнего дня.

Напомним, 15 марта стало известно, что в Тюменской области был выявлен больной коронавирусом. Отметим, что для региона это уже второй случай. Тюмень стала первым в России городом, где был выявлен коронавирус. Первой заболевшей стала студентка из Китая. Российским вузам рекомендовано перейти на онлайн-обучение.