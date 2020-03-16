27 Сентября 2020
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Политика В России
суд, молоток (2017) | Фото: rabotnikitv.com

В Пышме пенсионеру угрожают бывшие компаньоны по бизнесу

В Пышме пенсионер Гиви Маркоидзе из посёлка Крутоярский выиграл суд у своих бывших компаньонов по бизнесу. По версии самого Маркоидзе, один из них незаконно завладел его автомобилем.

Как рассказал сам пенсионер, новый собственник подделал договор купли-продажи автомобиля, просто переписав договор и вписав своё имя как покупателя, после чего поставил автомобиль на учет на себя. Прошла экспертиза по инициативе ОблГИБДД. Он признала, что имела место подделка документа. Решение суда будет готово через трое суток, тогда пенсионер получит его на руки.

Однако конфликт Маркоидзе с компаньонами из-за разбора остатков советского свинокомплекса продолжается. Как сообщил депутат думы Пышминского городского округа Владимир Лыжин, сегодня к Маркоидзе приезжали с угрозами двое мужчин. "Я его направил в полицию, давай, пиши заявление. Они говорили, мол "будешь жаловаться – плохо тебе будет. На кону не один десяток миллионов. Система такая, капитализм опять, большие деньги, вот люди и готовы друг друга уничтожать, и клеветать – пороки эти буржуазные" - отметил депутат.

Советское наследие до сих пор продолжает представлять ценность и служить объектом раздоров. Накануне.RU следит за развитием ситуации.

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В Пышме пенсионеру угрожают бывшие компаньоны по бизнесу

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Теги: Пышма, суд, Лыжин, Маркоидзе



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