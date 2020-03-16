27 Сентября 2020
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Общество В России Москва
Чумной доктор и коронавирус. (2020) | Фото: Википедия

Количество больных коронавирусом в России выросло до 93

Вице-премьер российского правительства Татьяна Голикова сообщила об увеличении количества заразившихся коронавирусом COVID-19 в России. По данным министра, сейчас таких 93, полностью вылечились, по ее словам, четыре человека. Стоит отметить, что накануне Роспотребнадзор давал совсем другие цифры – 64 заболевших. Таким образом, за сутки количество случаев увеличилось примерно на три десятка. Голикова также отметила, что 86 случаев заболевания – завозные, но остальные граждане заразились уже в России.

Порядка 15 тыс. человек в России находятся под медицинским надзором по коронавирусу, но все они здоровы.

На совещании с премьер-министром Михаилом Мишустиным Голикова также рассказала, что в стране улучшается ситуация с тест-системами для диагностики заболевания. Сейчас производится до 100 тыс. таких тестов в сутки, и Роспотребнадзору поручено поставить их во все регионы, готовые принять тесты в свои лаборатории. В то же время окончательный диагноз ставит пока только лаборатория "Вектор" в Новосибирске.

Мишустин, в свою очередь, отметил, что в ближайшее время в России появится возможность тестирования на коронавирус для тех, у кого нет симптомов.

Голикова рассказала, что во всех медучреждениях страны создан двухнедельный запас лекарств для лечения симптомов и осложнений коронавируса.

В связи с эпидемией коронавируса изменения произойдут, по словам Голиковой, в плане сдачи ЕГЭ. Так, срок досрочной сдачи экзамена перенесут, дата будет определена в ближайшее время.

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Количество больных коронавирусом в России выросло до 93

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Теги: коронавирус в россии, covid-19, коронавирус, татьяна голикова, михаил мишустин



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