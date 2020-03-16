В Прикамье дефицит медицинских масок закончится в конце марта - середине апреля

Антимонопольщики зафиксировали рост цен на медицинские маски и их дефицит, сообщили Накануне.RU в краевом управлении ФАС.

В декабре 2019 г. розничные аптечные сети могли купить маски у оптовиков по цене от 1,04 руб./шт. В феврале 2020 г. средняя цена индивидуального средства защиты выросла до 9,09 руб./шт., и это не предел. 16 марта минимальная цена маски в аптеке или магазине Прикамья – 6,4 руб./шт (продуктовая сеть "Магнит"), максимальная – 35 руб./шт.

О наличии масок в продаже сообщили продуктовая сеть "Магнит", аптечные – "Планета здоровья", "Новая фармация" ("Пермфармация") и "Фармаимпекс". По их данным, в крае – 4 тыс. масок. Из-за роста цен у оптовиков розничные сети перестали покупать маски, из-за чего в марте их стало не хватать.

"Крупные оптовые поставщики Пермского края, а также екатеринбургские компании, поставляющие средства индивидуальной защиты в Прикамье, сообщили, что отправили заявки на покупку масок, а производители им отказывают. Это длится месяц, - сказал руководитель Пермского УФАС Александр Плаксин. – У производителей масок в приоритете – отгрузка средств индивидуальной защиты в больницы. Ранее более 50% оптовых поставщиков края закупали медицинские маски китайского производства. Сейчас на территории региона средства индивидуальной защиты из Китая не продаются вообще. По данным российских производителей, отгрузка масок оптовым поставщикам края может возобновиться не раньше конца марта-середины апреля. Возможно, к этому периоду ситуация стабилизируется".