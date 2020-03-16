27 Сентября 2020
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75 лет Победы Свердловская область
Научно-практическая конференция &quot;Великий подвиг народа по защите Отечества: вехи истории&quot; в Екатеринбурге (2020) | Фото: СУ Следственного комитета РФ по Свердловской области

В столице Урала эксперты разных стран обсудили вклад многонационального народа в Победу в Великой Отечественной войне

В Екатеринбурге прошла международная научно-практическая конференция "Великий подвиг народа по защите Отечества: вехи истории", участники которой обсуждали методы сохранения исторической памяти и взаимодействия каждой из наций, сумевших общими усилиями избавить мир от фашизма. Научные статьи, представленные в Доме правительства Свердловской области, будут соединены в один общий сборник, который не только позволит осмыслить историю Великой Отечественной войны и роль этого наследия в наши дни, но и займет свое место среди почетных трудов, посвящённых 75-летию Победы.

Научно-практическая конференция "Великий подвиг народа по защите Отечества: вехи истории" в Екатеринбурге(2020)|Фото: СУ Следственного комитета РФ по Свердловской областиЕвгений Деменьтьев(2020)|Фото: СУ Следственного комитета РФ по Свердловской области

Среди участников конференции были приглашенные представители иностранных общественных и ветеранских движений Донецка, Кыргызской Республики, Республики Беларусь, Болгария, Казахстан и многих других, а также организации Москвы, Свердловской и Челябинской областей, Новосибирска, Уфы, Владимира, Омска, Саратова и др. В заседании приняли участие также сотрудники Следственного комитета Свердловской области, совета ветеранов УФСБ по Свердловской области, чиновники департамента образования и управления культуры администрации Екатеринбурга, педагоги общеобразовательных учреждений, студенты и преподавательский состав вузов, ученые, писатели, заместитель губернатора Свердловской области Олег Чемезов, заместитель председателя Следственного комитета России Александр Фёдоров и многие другие.

Научно-практическая конференция "Великий подвиг народа по защите Отечества: вехи истории" в Екатеринбурге(2020)|Фото: СУ Следственного комитета РФ по Свердловской области

Педагоги и практики поделились своим опытом организации патриотической работы, открыв слушателям всю важность понимания роли истории, культуры, литературы, географии, туризма и правовой грамотности в формировании патриотических и гражданских ценностей.

Научно-практическая конференция "Великий подвиг народа по защите Отечества: вехи истории" в Екатеринбурге(2020)|Фото: СУ Следственного комитета РФ по Свердловской области

Приглашенные гости выступили с докладами на такие темы, как: "Патриотическое воспитание студентов вуза: проектный подход", "Подвиг бойцов следственных органов по защите Отечества в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов", "Вторая мировая война: "уроки истории" и т.д.

По итогам конференции принят ряд решений по дальнейшему международному и межведомственному взаимодействию в целях сохранения исторической памяти о роли многонационального народа, сумевшего общими усилиями с союзниками побороть фашизм.

Научно-практическая конференция "Великий подвиг народа по защите Отечества: вехи истории" в Екатеринбурге(2020)|Фото: СУ Следственного комитета РФ по Свердловской областиНаучно-практическая конференция "Великий подвиг народа по защите Отечества: вехи истории" в Екатеринбурге(2020)|Фото: СУ Следственного комитета РФ по Свердловской области

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В столице Урала эксперты разных стран обсудили вклад многонационального народа в Победу в Великой Отечественной войне

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Теги: Конференция, научные статьи, 75-лет Победы



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