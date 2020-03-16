СМИ: сотрудникам "Аэрофлота" предложили брать отпуск на период отмены рейсов

Сотрудникам "Аэрофлота", невостребованным из-за массовой отмены рейсов, предлагают уйти в отпуск. Об этом сообщает РБК со ссылкой на официального представителя компании. Перевозчик жалуется на "колоссальное финансовое давление в связи с запретами полетов, отменой рейсов, снижением спроса".

"Сотрудникам, у которых есть значительные неиспользованные отпуска, предложено ими воспользоваться, и многие, нужно сказать, откликнулись на это предложение", - рассказал представитель авиакомпании.

По ее словам, одной из самых важных задач компании в сложившихся условиях является сохранение коллектива, поскольку подготовка многих специалистов является высокостоящей и занимает много времени.