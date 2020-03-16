Депутаты Екатеринбурга собираются на внеочередное заседание из-за поджогов домов на Уралмаше

Во вторник, 17 марта, пройдет внеочередное заседание постоянной комиссии Екатеринбургской городской думы по безопасности жизнедеятельности населения.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ЕГД, депутаты рассмотрят ситуацию, связанную с возгораниями жилых домов в Орджоникидзевском районе. Планируется, что в заседании примут участие представители администрации Екатеринбурга, городского управления МВД, регионального МЧС и другие.

Напомним, сегодня глава Екатеринбургской городской думы Игорь Володин направил обращения в полицию и прокуратуру с просьбой взять под контроль ситуацию с пожарами на Уралмаше. По его мнению, речь идет о поджогах.

Ранее в социальных сетях пользователи обвинили застройщиков, работающих на данных территориях, в поджогах домов, которые планируются под расселение. В строительной компании в ответ заявили, что это является клеветой.