Российские авиакомпании продолжают отменять рейсы в Европу

Российские авиакомпании продолжают приостанавливать полеты в зарубежные города.

Так, "Уральские авиалинии" отменяют запланированные на март и апрель рейсы в Прагу из Перми, Краснодара, Ростова-на-Дону, Екатеринбурга. Ранее Чехия объявила о полном запрете на въезд и выезд из страны иностранных граждан в связи с введением ЧС по коронавирусу.

А "Победа" с 18 марта перестанет летать в Тиват – из-за решение Черногории, аналогичного чешскому.

Ранее часть рейсов в Европу и другие страны отменили "Аэрофлот", S7, Utair и другие перевозчики. Где-то это связано с запретом российских властей, где-то – с решением иностранных, а на некоторых направлениях просто до минимума упал спрос.