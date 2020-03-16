В Перми установлена сумма субсидии владельцам киосков для возмещения части затрат малого бизнеса

В Перми утверждён порядок предоставления субсидии владельцам киосков, которую будут платить в связи с приобретением или изготовлением типового нестационарного торгового объекта. Размер субсидии составит для киоска площадью 6 кв. м – 12 тыс. руб. за "квадрат", 9 кв. м – 10 тыс. руб./"квадрат", павильона – 7 тыс. руб./"квадрат". Максимальная сумма составит 200 тыс. руб. на один нестационарный объект. Эта мера позволит снизить финансовую нагрузку и "порог входа" в бизнес, сообщили Накануне.RU в мэрии.

Приём и регистрацию заявок и документов ведёт департамент экономики и промышленной политики мэрии. Они кончатся за два месяца до окончания финансового года.

Как сообщало Накануне.RU, весной 2018 г. были приняты правила благоустройства, согласно которым размещение киосков ближе 15 метров от окон и фасадов зданий недопустимо. Решение это было оспорено предпринимателями в краевом суде, который признал, что дума вышла за пределы полномочий. Однако потом Верховный суд РФ отменил решение суда первой инстанции, посчитав, что вопросы размещения НТО как элементов благоустройства территории могли быть урегулированы муниципальными правилами благоустройства.

Предприниматели вновь обратились в краевой суд. В декабре Конституционный суд РФ разрешил размещать НТО на придомовой территории при соблюдении требований градостроительных регламентов, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других правил. В администрации Перми заявили, что решение не подвергает сомнению ни правила благоустройства, ни закон об административных правонарушениях Пермского края, ни полномочия органов местного самоуправления, накладывающие ограничения.