В Перми сменились первый замглавы города и руководитель управления капстроительства

Глава Перми Дмитрий Самойлов сделал несколько кадровых перестановок в администрации, сообщили Накануне.RU в мэрии.

Сергей Касаткин стал первым заместителем главы города. На ближайшем заседании гордумы кандидатуру рассмотрят депутаты. Новый замглавы будет курировать исполнение в Перми национальных проектов, а также синхронизацию плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития города с национальными проектами. Под его кураторство попадают департамент планирования и мониторинга, департамент имущественных отношений, департамент экономики и промышленной политики.

Нынешний первый заместитель главы Перми Виктор Агеев получил пост заместителя главы администрации – начальника управления капитального строительства. Задача Агеева – усилить работу ведомства. Теперь уже бывший начальник управления капитального строительства Константин Горячих перейдет на должность замначальника управления. Агеев продолжит курировать работу управления по экологии и природопользованию. С 16 марта управление организационно-методической работы мэрии возглавила Линара Токарева, до этого времени трудившаяся начальником отдела по вопросам муниципальной службы и кадров аппарата гордумы.