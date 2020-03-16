Вынужденные "каникулы". Школы, колледжи и учреждения допобразования в Зауралье переводят на дистанционное обучение

С 17 марта все школы, колледжи, училища и учреждения дополнительного образования Зауралья из-за вспышки коронавируса в мире переводят на дистанционное обучение, такое решение приняли на заседании штаба по противодействию распространения коронавируса в Курганской области, передает корреспондент Накануне.RU.

Ограничение на посещение учебных заведений вводится до особого распоряжения.

Ранее стало известно, что на дистанционное обучение переводят и вузы региона.

Напомним, 15 марта стало известно, что за сутки в России были выявлены четыре новых случая коронавируса. Трое из них в Московской области, один – в Тюменской. По данным оперативного штаба, всего было выявлено 63 заболевших.