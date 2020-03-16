Депутат от "ЕР" предлагает дать право россиянам выходить на пенсию с прежнего возраста

Депутат Госдумы из фракции "ЕР" Андрей Барышев внес в нижнюю палату парламента законопроект, предлагающий дать возможность пенсионерам выходить на пенсию с 55 и с 60 лет (женщинам и мужчинам соответственно). Такое право, по мысли избранного от Челябинской области депутата Барышева, должно возникать у российских пенсионеров после того, как женщины и мужчины в течение года по достижении указанного возраста не смогли устроиться на работу, передает корреспондент Накануне.RU.

Фактически предложение Барышева входит в противоречие с нормами так называемой "пенсионной реформы", за которую фракция "ЕР" голосовала в 2018 году. Неизвестно, дойдет ли вообще подготовленный Андреем Барышевым законопроект до рассмотрения его коллегами-депутатами. Если предложение парламентария будет принято, то в реальности это будет означать возвращение к срокам выхода на пенсию в дореформенном порядке. Проблемы с трудоустройством у так называемых "предпенсионеров" в России начинаются задолго до 60 лет, о чем не раз сообщалось.

Напомним, что 27 сентября 2018 года за увеличение срока выхода на пенсию проголосовало в общей сложности 332 депутата Государственной думы, 83 парламентария высказались против, в основном это были члены КПРФ. Тогда же сообщалось, что 7 депутатов, членов фракции "Единой России", отсутствовали на заседании в тот день, якобы трое находились на больничном, остальные были в командировке. В тот день в голосовании не участвовал как раз в том числе и депутат Барышев. Единственным человеком во фракции "ЕР", которая выступила против увеличения сроков выхода на пенсию для граждан, а затем открыто голосовала против, оказалась Наталья Поклонская. Еще один известный "единоросс" Сергей Железняк вообще предпочел не явиться на заседание в тот день, после чего подвергся жесткой критике коллег по партийной части и был "разжалован" до рядового партийца. Кстати, вскоре Поклонская также лишилась поста руководителя комитета Госдумы по этике, став "обычным" депутатом.