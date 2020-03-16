Правительство рассмотрит возможность авансирования пенсий в связи с коронавирусом

Правительство России рассматривает возможность проводить авансом выплаты пенсий, обязательных платежей и других социальных выплат, это связано с эпидемией коронавируса, передает РИА Новости, ссылаясь на документ кабмина.

Там же говорится о возможном введении запрета на мероприятия с аудиторией более 1 тыс. участников, в том числе международных спортивных соревнований. При этом ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что власти не рассматривают возможность переноса с 22 апреля общероссийского голосования по поправкам в Конституцию.