После смерти пациентки екатеринбургской больницы допрашивают ее родных и врачей

После смерти пациентки екатеринбургской больницы возбуждено уголовное дело.

Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ по Свердловской области, речь идет о кончине 10 марта в помещении екатеринбургской городской больницы №20 женщины 1989 года рождения. Дело возбудили по части 2 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей).

Сейчас следователями допрашиваются родственники умершей и медицинские работники. Также анализируется медицинская документация, проводится соответствующая экспертиза для установления точной причины смерти.

Кроме этого, в СКР намерены выяснить, насколько полно, качественно и своевременно женщине была оказана медицинская помощь.