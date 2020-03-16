27 Сентября 2020
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Происшествия Свердловская область
врач, медсестра, больница, коридор (2019) | Фото: Накануне.RU

После смерти пациентки екатеринбургской больницы допрашивают ее родных и врачей

После смерти пациентки екатеринбургской больницы возбуждено уголовное дело.

Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ по Свердловской области, речь идет о кончине 10 марта в помещении екатеринбургской городской больницы №20 женщины 1989 года рождения. Дело возбудили по части 2 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей).

Сейчас следователями допрашиваются родственники умершей и медицинские работники. Также анализируется медицинская документация, проводится соответствующая экспертиза для установления точной причины смерти.

Кроме этого, в СКР намерены выяснить, насколько полно, качественно и своевременно женщине была оказана медицинская помощь.

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После смерти пациентки екатеринбургской больницы допрашивают ее родных и врачей

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Теги: больница, смерть, СКР, Екатеринбург



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