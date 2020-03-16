Делягин: Собянин во главе рабочей группы Госсовета по коронавирусу может вызвать проблему двоевластия

Накануне Сергея Собянина назначили главой рабочей группы Госсовета по коронавирусу, что может привести к проблеме двоевластия, так считает директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом он рассказал Накануне.RU.

Эксперт уверен, что координационного совета при Правительстве во главе с Михаилом Мишустиным достаточно для решения проблем и оперативных действий. Но создание еще одной рабочей группы, которая, по сути, будет заниматься тем же самым – это уже угроза двоевластия.

"Это наглядная иллюстрация уровня российского государственного управления, когда есть реальная проблема, и создаются две рабочие группы. Интересно, как они будут друг с другом взаимодействовать?" - задался вопросом Делягин в интервью Накануне.RU.

Он напомнил, что Мишустин во главе Правительства постановил снять ограничения на логистику для машин, которые везут товары продовольствия в торговые точки. "А Собянин скажет – ничего подобного. И как они будут взаимодействовать друг с другом? Это реальная угроза двоевластия", - подчеркнул Михаил Делягин.

Некоторые эксперты также оценили назначение Собянина либо как возможный перехват рычагов управления у Правительства, либо даже как выведение Госсовета в новый статус. На это пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уже дал пояснение, что рабочая группа во главе с Собяниным является в первую очередь рекомендательным органом.

Михаил Делягин не уверен, что все остановится только на рекомендациях.

"Госсовет не имеет полномочий принимать обязательные для всех решения, насколько я могу судить, но все про это могут забыть. Посмотрим, как будут выполняться решения", - отметил эксперт.