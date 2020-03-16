МГУ разрешит студентам перейти на дистанционное обучение

МГУ им. Ломоносова разрешит студентам переходить на дистанционное обучение в связи с угрозой заражения коронавирусом COVID-19. Ранее рекомендацию о переводе студентов на такую форму обучения выпустило Минобрнауки.

Кроме того, на имя ректора МГУ Виктора Садовничего было направлено письмо от имени студсовета университета. Его члены провели опрос и выяснили, что 66% респондентов (всего опрошено 15 тыс. студентов) выступают за полный переход на дистанционное обучение.

Опасения студентов связаны не только с непосредственным пребыванием в здании университета, но и с поездками в МГУ на общественном транспорте. Студенческий совет сообщил о том, что многие ученики начали прогуливать, опасаясь за свое здоровье, передает РИА Новости.