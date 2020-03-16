Рада ушла на карантин

Верховная рада Украины решила прекратить пленарные заседания из-за коронавируса. Заседать депутаты будут только в комитетах. Об этом заявил спикер парламента Дмитрий Разумков.

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия призвал создать рабочую группу, которая определит, как Раде работать "на самоизоляции". При этом завтра все же могут провести внеочередное заседание в связи с коронавирусом.

Минимум до 3 апреля в здание Рады смогут зайти только депутаты, их помощники и сотрудники аппарата. Журналистам разрешено находиться только в пресс-центре и на третьем этаже.

Столовую в Раде уже закрыли, на входе всем измеряют температуру, а в коридорах вывесили антисептики.

Напомним, на Украине официально 5 случаев заражения коронавирусом. Одна пожилая женщина умерла. Юлия Тимошенко заявила, что власти не сообщают реальную статистику заболеваний.

"Я утверждаю, как человек, который понимает, что говорит: у нас намного больше заболеваний и намного больше погибших", - сказала она.

Как сообщало Накануне.RU, города страны фактически переходят на осадное положение. С 12 марта на Украине действует карантин, а с 17 марта приостановлено пассажирское сообщение со всеми странами.