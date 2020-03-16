27 Сентября 2020
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верховная рада украины (2007) | Фото: nbp-info.ru

Рада ушла на карантин

Верховная рада Украины решила прекратить пленарные заседания из-за коронавируса. Заседать депутаты будут только в комитетах. Об этом заявил спикер парламента Дмитрий Разумков.
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Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия призвал создать рабочую группу, которая определит, как Раде работать "на самоизоляции". При этом завтра все же могут провести внеочередное заседание в связи с коронавирусом.

Минимум до 3 апреля в здание Рады смогут зайти только депутаты, их помощники и сотрудники аппарата. Журналистам разрешено находиться только в пресс-центре и на третьем этаже.

Столовую в Раде уже закрыли, на входе всем измеряют температуру, а в коридорах вывесили антисептики.

Напомним, на Украине официально 5 случаев заражения коронавирусом. Одна пожилая женщина умерла. Юлия Тимошенко заявила, что власти не сообщают реальную статистику заболеваний.

"Я утверждаю, как человек, который понимает, что говорит: у нас намного больше заболеваний и намного больше погибших", - сказала она.

Как сообщало Накануне.RU, города страны фактически переходят на осадное положение. С 12 марта на Украине действует карантин, а с 17 марта приостановлено пассажирское сообщение со всеми странами.

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Рада ушла на карантин

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Теги: украина, коронавирус, карантин



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