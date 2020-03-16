В Кургане этой весной ожидается масштабное наводнение

В Кургане уровень воды в реке Тобол этой весной может подняться свыше 8 метров, такую вероятность не исключил начальник управления защиты населения от чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности Курганской области Станислав Носков, передает корреспондент Накануне.RU.



Как отметил Носков, уровень воды в Кургане ожидается 806 см.



"Мы должны обсудить с Казахстаном сбросы воды с их водохранилищ. Прогноз - это прогноз. Мы посмотрим, какие еще мероприятия нам нужно будет провести. У нас паводок в регионе начинается с Целинного района с села Усть-Уйское. Там у нас будет спасательный пост. В районе села Звериноголовское ожидаем уровень воды в 895 см. Отрежет около пяти населённых пунктов", - отметил Носков.





При достижении уровня воды в 8 метров в Кургане начинает топить дороги и трассы, а также садовые товарищества и поселки.



Напомним, самый сильный паводок за последние несколько лет произошел в 2016 году. Тогда вода покрыла шоссе Тюнина - главную транспортную артерию, которая связывает город с микрорайонами Увал, Тополя, Керамзитный и другими. Паводок в Кургане в 2016 году стал самым масштабным за полтора десятка лет - уровень воды в реке Тобол у города достиг отметки в 806 см, пик паводка пришелся на 1 мая.