В Перми отменяют концерт группы Lindemann из-за коронавируса

В Перми отменяют концерт немецко-шведской группы Lindemann, намеченный на 19 марта. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе Центра спортивной подготовки - концерт должен был состояться на их площадке - в УДС "Молот".

"Сейчас мы готовим организаторам письмо с уведомлением об отмене концерта", - сообщили в ЦСП.

Напомним, в регионе с 15 марта был введен режим повышенной готовности. Отменяются все массовые мероприятия с численностью от 1000 человек. В УДС спорта, количество мест превышает 7 тыс.

Добавим также, что в минувшую пятницу у пермяка, который вернулся из Франции 10 марта был выявлен коронавирус. Мужчина находится в изолированной боксированной палате.