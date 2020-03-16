26 Сентября 2020
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Общество Челябинская область
Конституция РФ (2020) | Фото: Госдума РФ

В Челябинске митинг против поправок в Конституцию предложили провести в парке имени Терешковой

В Челябинске митинг против президентских поправок в Конституцию предложили провести в парке имени Терешковой.

"Недавно Валентина Владимировна, предложив Владимиру Путину обнулиться, объяснила свой порыв тем, что всего лишь озвучила запрос поступивший её от людей. Будет честно, если Валентина Терешкова (даже парк) будет транслировать президенту страны обе точки зрения", - сообщил лидер регионального отделения "Яблока" Ярослав Щербаков.

По его словам, мэрия города ранее отказала в согласовании митинга на площадках в центре города, предложив провести протестную акцию в сквере Андреевского, сквере у отеля Виктория или на парковке у арены "Трактор".

Отметим, что организаторы планируют провести митинг в защиту Конституции и за сменяемость власти 22 марта.

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В Челябинске митинг против поправок в Конституцию предложили провести в парке имени Терешковой

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Теги: митинг, поправки в Конституцию, Яблоко,



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