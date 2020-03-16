До особого распоряжения. В Нижнем Тагиле запретили массовые мероприятия

В Нижнем Тагиле запрещено проведение массовых мероприятий до особого распоряжения. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе городской администрации.

По нормативному акту, который сейчас находится на подписи у главы города Владислава Пинаева, во всех образовательных, спортивных и культурных учреждениях с 16 марта будет запрещено проведение массовых мероприятий с участием детей и подростков. Так, переносятся на неопределенный срок конкурс театральных капустников "Золотая кочерыжка", всероссийский конкурс "Золотой петушок", "Театралиада-2020", 70-я городская выставка технического и декоративно-прикладного творчества детей и учащейся молодежи, II фестиваль постной кухни и другие массовые публичные мероприятия.

Как добавили в мэрии, школы, детские сады, учреждения культуры и спорта пока функционируют в штатном режиме.

Напомним, ранее этап Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина в Нижнем Тагиле был полностью отменен.