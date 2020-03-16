26 Сентября 2020
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Политика В России Москва
Дмитрий Песков (2015) | Фото: Накануне.RU

Альтернативная дата для голосования по поправкам в Конституцию не рассматривается – Песков

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал журналистам ситуацию по коронавирусу и последствиям его распространения.

Так, пресс-секретарь президента сомневается, что общероссийское голосование по поправкам в Конституцию может быть перенесено с 22 апреля, несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку. При этом он отметил, что пока окончательно дата голосования не определена, но президент примет решение "на днях". "Альтернативной даты 22 апреля не рассматривается", - заявил Песков.

В Кремле, по словам Пескова, пока не собираются переходить на дистанционную работу, а также рассчитывают на понимание со стороны Белоруссии по поводу решения о закрытии границы с этой страной. Напомним, ранееАлександр Лукашенко, мягко говоря, очень остро отреагировал на это решение российских властей.

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Альтернативная дата для голосования по поправкам в Конституцию не рассматривается – Песков

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Теги: дмитрий песков, владимир путин, коронавирус, коронавирус в россии, владимир путин



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