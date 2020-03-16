26 Сентября 2020
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Общество Ямало-Ненецкий АО
Вадим Шумков, Дмитрий Артюхов, Александр Моор (2019) | Фото: Накануне.RU

Губернатор Ямала ввёл в регионе режим повышенной готовности из-за коронавируса

Глава Ямала Дмитрий Артюхов во время заседания Оперативного штаба по предупреждению распространения в регионе коронавируса ввёл в округе режим повышенной готовности, сообщили Накануне.RU в окружном правительстве.

Заседание, которое Артюхов вёл из Нового Уренгоя, проходило в режиме видеоконференцсвязи с участием всех муниципальных образований округа и руководителей предприятий топливно-энергетического комплекса, работающих в округе. За введением режима следует ряд мер. Одна из ключевых – решение вопроса вахтового режима, главного источника ротации населения в регионе

"Знаю, что ряд предприятий приняли решение о продлении вахты на срок до трёх месяцев. На мой взгляд, это действенная мера, которая позволит всем взять необходимое время для анализа ситуации и не допустить притока потенциально больных сотрудников. Необходимо отработать с контрагентами так, чтобы не было смены работников. Работы, требующие прибытия иных специалистов, перенести на более поздний срок", - сказал губернатор.

Применяются другие меры. Например, все запланированные на территории региона массовые мероприятия переносятся на неопределенный срок. Дни оленевода, намеченные на вторую половину марта и начало апреля, состоятся без приглашения гостей из-за пределов региона. Все ямальские школы с 18 марта уходят на каникулы. Отменяются все запланированные на каникулы поездки ямальских учащихся.

Руководитель управления Роспотребнадзора по ЯНАО, заместитель руководителя оперативного штаба Людмила Нечепуренко добавила, что на сегодняшний день в округе нет больных коронавирусом. Управление перешло на круглосуточный режим работы. Власти призывают "ни в коем случае не выходить на работу работника, которые прибыли из неблагополучных по коронавирусу стран". Окружной оперативный штаб по предупреждению распространения коронавируса будет собираться ежедневно.

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Губернатор Ямала ввёл в регионе режим повышенной готовности из-за коронавируса

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Теги: Дмитрий Артюхов, губернатор Ямала,



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