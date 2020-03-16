26 Сентября 2020
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Происшествия В России Москва
сухой лед (2020) | Фото: old.messergroup.com

В Москве аниматор облила ребенка сухим льдом – мальчик получил ожоги лица

В Москве полиция проводит проверку инцидента, в результате которого четырехлетний ребенок получил ожоги лица и головы 1-й и 2-й степеней.

По словам матери ребенка, она решила устроить сыну вечеринку в честь дня рождения с участием приглашенного аниматора. В развлекательную программу входило химическое шоу, в ходе которого девушка-ведущая показывала фокусы с сухим льдом (коммерческое название твердого диоксида углерода).

"Кульминацией праздника стал момент, когда девушка начала лить сухой лед имениннику на голову. Повалил густой "пар", и мальчик взвыл от боли", - сообщает telegram-канал Life Shot.

Напомним, несколько недель назад трагически закончилась вечеринка в Москве, в ходе которой молодые люди бросили сухой лед в воду в бассейне сауны и сами прыгнули в него. От сильнейших ожогов и удушья погибли три человека.

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В Москве аниматор облила ребенка сухим льдом – мальчик получил ожоги лица

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Теги: сухой лед, ожоги, детский день рождения, аниматор



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