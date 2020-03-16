"А если детей не с кем оставить?" Уральский родительский комитет предложил оставить сокращенные группы в детсадах и школах

В условиях карантинного режима, который ввели школы и дошкольные учебные учреждения Екатеринбурга, родители маленьких жителей уральской столицы моут столкнуться с очередной проблемой: с кем оставить своего ребенка?

Напомним, что в образовательных учреждениях Екатеринбурга вводятся дополнительные профилактические меры: перевод школьников на дистанционное обучение и закрытие детских садов на карантин с 17 марта. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе управления здравоохранения Екатеринбурга, в детских садах города заведующие имеют право сами вводить карантин, при условии, что большинство детей находятся на больничном.

Есть вероятность, что дети не останутся совсем без присмотра, поскольку школы и дошкольные учебные учреждения будут работать, но принимать в свои стены лишь тех детей, которых реально не с кем оставить. Об этом журналисту Накануне.RU сообщил президент Уральского родительского комитета Евгений Жабреев. По его словам, решение Министерства просвещения РФ коснётся каждой семьи по-разному, поскольку у большинства семей все же есть возможность оставить своего ребенка дома в будний день. Однако, есть и исключения и именно поэтому управление образования администрации города пойдёт на то, чтобы решение вопроса о том, оставлять ли ребенка дома, решалось индивидуально каждым родителем.

"Сегодня мы в любом случае свяжемся с уполномоченным по правам ребёнка Свердловской области Игорем Мороковым для того, чтобы понимать, как нам действовать. Уральский родительский комитет готов приложить к этому руку. Главное, чтобы и управление образования нас понимало и пошло нам навстречу", - говорит президент Уральского родительского комитета.

УРК собирается также переговорить с прокуратурой города. Со слов Евгения Жабреева, если, гипотетически, одно из дошкольных учебных учреждений закроет свои двери и откажется кого-либо пускать, это будет прямым нарушением прав ребенка, за чем и должны следить не только управление образования, но и надзорное ведомство.

"Самое главное сейчас не отпускать ситуацию, а решение должно быть принято уже сейчас, - заявляет Евгений Жабреев. - Надо также задуматься о том, что если все школы и детские сады просто закроют на карантин, а детей переведут на дистанционное обучение, мы столкнемся с тем, что детям просто будет некуда идти и никто не решает проблему детей, которых не с кем оставить. Поэтому, в любом случае, мы будем консультироваться, чтобы с трёх сторон общими силами решить проблему с минимальными рисками, но с большей результативностью".

Проблемы карантина коснутся и родителей младшеклассников. Несмотря на статус "школьника", по мнению президента УРК, это та же "детсадовская возрастная группа", которых не всегда можно оставлять дома одних.

"Бывают дети, которым и с двух лет объясняют, что можно, что нельзя. Однако есть и младшеклассники, которые даже зубы сами не могут почистить. Мы должны также брать в расчёт и опасность того, что ребенок откроет окно и выпадет, откроет газ, воду и не выключит, - предостерегает президент УРК. - Не стоит забывать и о том, что есть дети-аллергики, у которых определённое питание. Есть и дети, за которыми нужен определенный уход, поскольку по состоянию здоровья они должны принимать в определенное время витамины или кушать. А некоторым, наоборот, что-то нельзя: в этом и состоит опасность".

По мнению Евгения Жабреева, есть вероятность, что и школы не будут закрывать полностью, а введут форму группы продленного дня с 1-2 классами. Столовые в таком случае, конечно, вряд ли будут работать, однако родители могут собирать своим детям "перекус".



"Нужно сделать всё для того, чтобы эта категория ребятишек не осталась без присмотра взрослых, и главное - чтобы вовремя и правильно питалась. Таких вопросов очень много и однозначно нужно проработать их все и в ближайшее время. Думаю, по возможности мы подключим и родителей из Уральского родительского комитета, которые готовы позаниматься с детьми, присмотреть за ними в период карантина".