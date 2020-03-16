Кредиторы наложили арест на имущество крупного девелопера. Логопарк "Кольцовский" снова под ударом

Известный застройщик Екатеринбурга, собственник компании "Атлас Девелопмент" Владимир Городенкер, вероятно, пытается скрыть от кредиторов порядка 70 млн руб. Поставщики ресурсов в лице ПАО "Т Плюс" (принадлежит олигарху Виктору Вексельбергу) и АО "Екатеринбургэнергосбыт" в суде доказали мнимость целого перечня сделок подконтрольной бизнесмену управляющей компании "Интерком" и, как считают кредиторы, аффилированных структур. По их мнению, сделки были направлены на сокращение конкурсной массы. Сама компания накопила порядка 124 млн руб. долга во время управления ЖК "Аврора", который возводил "Атлас-Девелопмент". Сейчас ресурсоснабжающие компании намерены привлечь самого Городенкера к субсидиарной ответственности. Участники рынка говорят, что вследствие этого серьезные репутационные потери может понести титульный проект "Атлас-Девелопмент" - логистический парк "Кольцовский".

Арбитражный суд Уральского округа ставил в силе решение суда предыдущей инстанции и признал мнимыми ряд сделок, заключенных между управляющей компанией "Интерком"" и рядом контрагентов на сумму более 70 млн руб. Речь идет о договорах УК со строительной компанией "Атлас", ООО "Фортэк" и ТД "Алага". Как утверждают кредиторы "Интеркома", сделки были направлены на уменьшение конкурсной массы с целью сделать невозможным взыскание всей суммы долга.

Отметим, УК "Интерком" принадлежит ООО "Оргтехпром", которым, в свою очередь, владеет ООО "Атлас девелопмент". Директором и акционером компании является скандально известный в Екатеринбурге бизнесмен Владимир Городенкер. Ему принадлежит 1% компании, еще 99% находятся в собственности "КросскантриИнвестментс Лимитед", зарегистрированной на Кипре. Кредиторы требуют от управляющей компании 124 млн руб. В частности, о задолженности заявили МКУ "Центр муниципальных услуг в жилищно-коммунальной сфере", ФГКУ "Управление вневедомственной охраны войск нацгвардии РФ по Свердловской области", поставщики энергоресурсов АО "Екатеринбургэнергосбыт" и ПАО "Т Плюс", а также ряд компаний-контрагентов, среди которых ООО "Финфлит", ООО "Оргтехпром", ООО "Фортэк" и торговый дом "Алага".

Напомним, решением Арбитражного суда Свердловской области от 29 июля 2016 года "УК "Интерком" была признана банкротом, после чего в отношении должника было открыто конкурсное производство.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе АО "Энергосбыт Плюс" (принадлежит ПАО "Т Плюс"), помимо этого Арбитражный суд Свердловской области по заявлению компании принял обеспечительные меры в отношении имущества руководителя группы компаний "Атлас Девелопмент" Владимира Городенкера на сумму 124,8 млн руб.



"Судебный процесс состоялся в рамках дела о банкротстве "УК "Интерком", связанного с "Атлас Девелопмент", в ходе которого энергетики доказали, что должник может использовать процедуру банкротства с целью ухода от обязательств перед кредиторами. В настоящее время исполнительный лист об аресте банковских счетов и имущества бизнесмена предъявлен в Управление Федеральной службы судебных приставов по Свердловской области. Также энергетикам удалось добиться судебного запрета на совершение сделок по отчуждению недвижимого имущества и автотранспортных средств, принадлежащих Городенкеру Владимиру", - заявил изданию официальный представитель компании.

Участники рынка отмечают, что в связи с обеспечительными мерами и арестом имущества под удар может попасть крупный проект "Атлас-Девелопмент" - строительство логопарка "Кольцовский". Компания позиционирует эту стройплощадку как крупнейший складской комплекс класса "А", а среди потенциальных резидентов называются оптово-распределительный центр ТС "Пятерочка", X5 RetailGroup, ГАЗ, MITSUBER / AMMAN / CASE, СМАК, MANTRACK | CAT, ТЦ "Боевой" и ТЦ "Мишутка".

Однако сам Городенкер в ходе судебного заседания попытался "исключить" себя из состава бенефициаров "Атлас-Девелопмент". Представитель застройщика заявил, что суд некорректно сделал вывод о том, что контролирующим лицом должника являлся Городенкер В.Г, тогда как в материалах дела имеются доказательства реальности исполнения Булахом С.Ю. обязанностей руководителя. Однако по мнению заявителя, эти доводы направлены на избежание субсидиарной ответственности по обязательствам должника.

"В предмет доказывания по спорам о признании сделки недействительной не входит определение круга лиц, контролирующих должника. В данном случае суд апелляционной инстанции вышел за пределы заявленных требований и рассмотрел вопрос о признании Городенкера В.Б. лицом, контролирующим должника. Также заявитель отмечает, что суд апелляционной инстанции, принимая решение о признании его лицом, контролирующим должника, опирался только на пояснения Булаха С.Ю., которые в свою очередь не подтверждены материалами дела", - говорится в жалобе застройщика.

Кредиторы уверены, что, возможно, такая позиция обусловлена страхом Городенкера отвечать по долгам собственным имуществом. Ранее юристы АО "Екатеринбургэнергосбыт" заявляли о намерении привлечь бизнесмена к субсидиарной ответственности.

В пресс-службе энергосбытовой компании сообщили, что заявление о привлечении лиц, контролирующих должника, предъявлено на сумму 124 млн руб.

"Однако конкурсной массы недостаточно для погашения требований кредиторов в полном объеме, поэтому на остаток непогашенной задолженности кредиторы имеют право привлечь лиц, контролирующих должника к субсидиарной ответственности и удовлетворить непогашенные требования за счет личного имущества указанных лиц", - заявили изданию в компании.

Напомним, ранее в Екатеринбурге запретили проезд грузовиков к логопарку "Кольцовский". Это привело к подаче иска в суд со стороны крупнейшего резидента - АО "Смак".