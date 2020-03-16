26 Сентября 2020
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Политика В бывшем СССР Украина
Коронавирус (2020) | Фото: Накануне.RU

Города Украины переходят на осадное положение

Во Львове, Одессе, Черновцах, Ивано-Франковске, Ужгороде местные власти решили закрыть все, кроме аптек, продуктовых магазинов и АЗС. Такие же меры, как ожидается, будут приняты сегодня в Тернополе. Власти запретили людям собираться в группы больше, чем по 10 человек.
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Рассматривается вариант полной отмены железнодорожного сообщения внутри Украины, чтобы свести к минимуму перемещение людей между регионами. Такую меру предложил минздрав.

Как сообщало Накануне.RU, в Киеве, который первым на Украине ушел на карантин, меры еще больше ужесточатся. Так, не только запрещается работа любых заведений с массовых скоплением людей (торговых центров, кафе и т.п.), но и парикмахерских, косметических салонов, спортклубов. Работать будут банки, АЗС, аптеки, продуктовые магазины. Об этом заявил мэр города Виталий Кличко.

Киевские власти решили максимально закрыться от остальной Украины и ограничить въезд и выезд из города. В городском транспорте мэр просит не ездить без крайней необходимости и обязательно носить маски.

"Нас ожидают непростые времена", - сказал Кличко.

Напомним, карантин на Украине был введен с 12 марта.

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Города Украины переходят на осадное положение

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Теги: украина, коронавирус, карантин



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