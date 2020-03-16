НОВАТЭК не станет переносить сроки строительства "Арктик СПГ-2"

Глава "НОВАТЭК" Леонид Михельсон заявил, что компания не поменяет сроки строительства завода по сжижению природного газа "Арктик СПГ-2" несмотря на высокую волатильность на рынке, сообщает telegram-канал СПГ channel.

Ранее Михельсон говорил, что влияние коронавируса на снижение цен на газ будет носить краткосрочный характер, который исчерпает себя через несколько месяцев. По его мнению, низкие цены стимулируют рост спроса.

Добавим также, что ранее глава "НОВАТЭК" на фоне обвала фондового рынка купил акции своей компании на $7 млн

9 марта, когда в России рынок был закрыт, Михельсон купил GDR в Лондоне на $4,687 млн, а с открытием российского рынка во вторник – на Мосбирже акции на 150 млн руб. "НОВАТЭК" опубликовал информацию о покупках Михельсона на день раньше, чем ожидалось.