В Хабаровском крае построят быстровозводимую больницу для пациентов с коронавирусом

Инфекционная быстровозводимая больница для пациентов с коронавирусом COVID-19 в России строится не только в Москве. но и в Хабаровском крае.

Пока что в регионе даже не определены помещения, в которых будут оборудованы временные обсерваторы для изоляции заболевших, об этом на совещании в понедельник, 16 марта, рассказал губернатор края Сергей Фургал.

По его словам, на федеральном уровне принято решение о строительстве на территории Хабаровского края быстро возводимого госпиталя, который впоследствии будет переоборудован в многопрофильную инфекционную больницу. Вместимость нового учреждения составит до 500 коек.

Пока в регионе не зафиксировано ни одного случая заболевания коронавирусом, всего в России выявлено 63 случая заболевания.