В Тюмени озвучена информация о состоянии пациента, госпитализированного с коронавирусом

Медики озвучили информацию о состоянии пациента, у которого подтвердился коронавирус, сообщили Накануне.RU в официальном штабе по профилактике болезни.

"Состояние пациента оценивается как стабильное. Он проходит лечение в Областной инфекционной клинической больнице. У ближайших родственников, которые были в контакте, взяты анализы, они отрицательные. Работа по другим контактным лицам проводится, как и во всех случаях, когда поступает информация о прибытии лиц из стран, неблагополучных по эпидемиологической обстановке", - приводит штаб информацию департамента здравоохранения.

Напомним, тюменец, у которого был выявлен коронавирус, отдыхал в Швейцарии. На работу из отпуска не выходил, проживает в частном доме.