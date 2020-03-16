В Киеве вводится режим ЧС: ограничен въезд и выезд, работать будут только продуктовые магазины

В украинской столице со вторника, 17 марта, вводится чрезвычайное положение. Власти ограничивают въезд и выезд из города. Будут закрыты все магазины, кроме продуктовых, хозяйственных, а также аптек и АЗС. Все эти меры принимаются в связи с повышенным риском распространения коронавируса COVID-19.

На прошлой неделе Украина объявила о запрете с 17 марта въезда на территорию страны любых иностранцев, также домой должны вернуться украинцы, находящиеся за рубежом. Из-за этого решения на границе с Польшей возник ажиотаж - украинские гастарбайтеры ринулись домой.

Пока известно о пяти случаях заражения коронавирусом на Украине.